Van Overdijk: "Redenen achter ontbreken steun overheid nog steeds onduidelijk"

Circuit Zandvoort moet het bij de organisatie van de Nederlandse Grand Prix doen zonder financiële steun van de overheid. Tegenover de Telegraaf verklaarde circuitdirecteur Robert van Overdijk niet helemaal te begrijpen waarom.

De Formule 1 keert in 2020 na 35 jaar afwezigheid terug in Nederland en net als tot halverwege de jaren '80 het geval was is Circuit Zandvoort de plaats van handeling. Daarbij ontving het circuit geen financiële steun van de Nederlandse overheid, iets wat Van Overdijk nog steeds niet helemaal begrijpt. "Premier Rutte zei dat we stoer moesten zijn en het zelf maar moesten regelen met het bedrijfsleven. Toen hebben we ons wel even achter de oren gekrabd..."

"Naar de redenen blijft het gissen. Je hoort voorbijkomen dat autosport niet groen én geen breedte sport is, maar ook dat een Grand Prix geen eindtoernooi is als een WK-voetbal. Daar zetten we wel tegenover dat het een van de meest bekeken sporten ter wereld is. We moesten het er echter mee doen. Het resultaat is dat we nu een race organiseren die zonder overheidssteun door vijf hoofdsponsoren gedragen wordt."

Een Grand Prix zonder overheidssteun is volgens Van Overdijk uniek te noemen. "Vrijwel overal nemen overheden de verliezen van een Grand Prix voor hun rekening. Spa kan - ondanks een situatie waarbij zondag uitverkocht is, ze op zaterdag redelijk wat vol hebben, maar er op vrijdag bijna niemand is - bestaan omdat de Waalse overheid 16 miljoen euro bijdraagt."