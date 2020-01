Jos zette Max uit busje en liet hem achter na slechte race in Italië

Jos Verstappen en Max Verstappen hebben veel dingen gemeen. Beiden reden ze in de Formule 1, maar Jos deed dat een aantal jaar eerder dan zijn zoon Max. De 22-jarige Limburger heeft met zijn vader een redelijk goede relatie. De jonge Nederlander onthulde echter dat zijn beide ouders hard waren. Dit gold vooral voor zijn vader, die echt alles gaf om zijn zoon de beste coureur ter wereld te laten worden.

De coureur maakte zijn debuut al op jonge leeftijd en liet meteen zijn talent zien. De huidige Red Bull Racing-coureur reed in zijn beginjaren redelijk onrustig en grof volgens veel coureurs, fans en F1-beroemdheden. Ondanks het feit dat hij uit een familie met een race-stamboom kwam, had Max Verstappen geen gemakkelijk leven voordat hij de Formule 1 bereikte.

Jos Verstappen reed zelf tussen 1994 en 2003 in de Formule 1, hij wist weinig succes te behalen. Het bekendste moment van Jos in de Formule 1 zijn zijn regenraces en de pitstop-brand op Hockenheim. De moeder van Max, Sophie Kumpen, blonk uit in karting.

In Sochi op het Olympisch Park, na de Grand Prix van Rusland van afgelopen seizoen, herinnerde Max Verstappen zich een interessant moment uit zijn karttijd. In 2012, toen hij nog maar 15 jaar oud was, racete hij op een evenement in Sarno in de buurt van Napels. "Ik had die race gemakkelijk moeten winnen”, vertelde hij tegen The Telegraph. “In de eerste ronde haalde iemand me in en ik wilde diegene terugpakken in de volgende ronde. Ik probeerde een zeer snelle bocht te maken, hij zag mij niet en we schoten van de baan af.”

Max en Jos kregen ruzie

Max Verstappen kreeg het uiteindelijk aan de stok met zijn vader. “Mijn vader heeft dat weekend heel hard gewerkt en ik had het allemaal verprutst. Hij was erg boos en praatte niet met me. Op weg naar huis zei hij iets tegen mij en we ruzieden uiteindelijk."

Max Verstappen zei verder dat Jos stopte bij een tankstation en hem uit het busje zette. Jos reed alleen naar huis zonder zijn 15-jarige zoon. Max belde vervolgens zijn moeder om hem op te halen. Jos en Max lieten elkaar een week met rust. Max Verstappen heeft van dat moment veel geleerd. "Ik heb nooit voor verrassingen gestaan in de Formule 1, omdat niemand zo hard voor me was als mijn vader."

Tegenwoordig zijn de twee vaak met elkaar en bespreken ze alle ins en outs.