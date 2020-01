Michael Schumacher wordt 51: een tijdlijn sinds zijn tragische ski-ongeluk

De (nu nog) meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden is vandaag jarig, maar het is nog altijd onduidelijk in welke omstandigheden Michael Schumacher vandaag zijn 51ste verjaardag viert.

Zes jaar geleden ging het tijdens een skivakantie gruwelijk mis voor Schumacher, die net buiten de piste onderuit ging en met zijn hoofd op een grote steen klapte. Na een maandenlange coma wordt hij momenteel thuis nog behandeld, maar het is onduidelijk hoe het precies gaat, mede doordat officiële mededelingen uitgebleven zijn. Wat is er echter wel bekend? Dat lees je in de onderstaande tijdlijn.

29 december 2013

Schumacher is met zoon Mick aan het skiën als het helemaal verkeerd gaat. Net buiten de piste valt Schumacher, die met zijn hoofd op een rots klapt. De helm die hij draagt, helpt niet voldoende: Schumacher werd in het ziekenhuis van Grenoble in een kunstmatige coma gebracht en moest uiteindelijk ook onder het mes, omdat hij bij de val een hersentrauma opgelopen heeft.

30 januari 2014

Na zijn operatie blijft Schumacher nog een tijd in coma liggen. Op 29 januari komen er berichten naar buiten waarin gezegd wordt dat artsen begonnen waren met de procedure om de Duitser uit zijn coma te laten ontwaken. Die dag worden de berichten nog ontkend door manager Sabine Kehm, maar een dag later volgt toch de bevestiging dat dit gebeurt.

7 maart 2014

Op 7 maart volgt er pas een volgende officiële mededeling over de gezondheid van Schumacher. Ruim twee maanden na het ongeluk stelt Kehm dat er nog niets aan de situatie veranderd is en dat 'het proces om Schumacher uit zijn coma te laten ontwaken' nog gaande was. In de tussentijd gingen er wel geruchten dat de zevenvoudig wereldkampioen een longontsteking zou hebben opgelopen en dat hij niet op stimulansen zou reageren.

4 april 2014

Na wederom een reeks geruchten, waarin onder andere gezegd werd dat Schumacher nog maar 55 kilogram zou wegen, kwam er op 4 april wederom een nieuwe, officiële update. Manager Kehm bracht ditmaal nieuws dat wat hoopgevender was: "Schumacher vertoont tekenen van ontwaken en bewustzijn." Ook geeft ze daarbij (zeker niet voor het eerst) aan dat de familie vraagt om het respecteren van de privacy.

16 juni 2014

Bijna een half jaar na het ongeluk brengt het kamp van Schumacher een volgende officiële update naar buiten en ook deze keer is het nieuws hoopgevend. Schumacher is ontwaakt uit zijn coma en heet het ziekenhuis van Grenoble verlaten. In eerste instantie was onduidelijk waar Schumacher zijn herstel zou vervolgen, maar uiteindelijk bleek dit in het universiteitsziekenhuis van Lausanne te zijn.

9 september 2014

Drie maanden later volgde een volgende stap in het herstel van Schumacher. Na drie maanden doorgebracht te hebben in het ziekenhuis van het Zwitserse Lausanne maakte manager Kehm bekend dat de voormalig coureur zijn herstel thuis ging vervolgen. Wel maakte ze de ernst van de verwondingen duidelijk door eraan toe te voegen: "Echter, er is nog steeds een lange weg te gaan voordat hij volledig van de opgelopen verwondingen is hersteld."

26 mei 2015

Na maanden vol speculatie, waarin onder andere gezegd werd dat Schumacher verlamd was en in een rolstoel zou zitten, dat hij niet kan spreken en ook problemen zou hebben met zijn geheugen, kwam Kehm in een video-interview met een update over zijn gezondheid. Ze verklaarde dat Schumacher heel langzaam progressie zou boeken, 'zeker gezien de ernst van de verwondingen die hij heeft opgelopen'.

20 september 2016

Een lange stilte over de gezondheid van Schumacher wordt in september 2016 verbroken tijdens een rechtszaak. De Duitse publicatie Die Bunte verklaarde in december 2015 dat Schumacher voorzichtig weer wat stappen kon zetten, maar deze claim werd door een advocaat van de ex-coureur ontkracht. De advocaat stelde dat Schumacher 'niet kan lopen' en zelfs niet op eigen kracht kan staan.

13 juli 2019

Sinds december 2016 is er geen officiële update meer gekomen over de toestand van Schumacher. Destijds gaf Kehm aan de gezondheid van de Duitser 'geen publieke zaak is' en dat ze 'om deze reden geen commentaar blijven geven op deze zaak'. Op 13 juli 2019 verklaarde FIA-president Jean Todt dat hij Schumacher nog regelmatig bezoekt, maar dat de vriendschap en communicatie 'anders' zijn dan voorheen. Daarop is geen officiële reactie van de familie gekomen.

10 september 2019

Het laatste nieuws dat naar buiten gekomen is over de gezondheid van Schumacher kwam in september van 2019. Schumacher zou een stamceltransplantatie ondergaan hebben, waarbij hij geopereerd werd door Philippe Menasche, een expert op dit gebied. Ook hierop heeft de familie Schumacher niet gereageerd.