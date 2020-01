Hersenchirurg schetst beeld van toestand Schumacher: "Hij zal een ander persoon zijn"

Het noodlottige ski-ongeluk van Michael Schumacher is inmiddels zes jaar geleden en nog altijd is het onduidelijk hoe het met de recordkampioen gaat. Neurochirurg Dr. Nicola Acciarri probeert nu een globaal beeld te schetsen hoe het met hem zou kunnen gaan.

Bij het ski-ongeluk in het Franse Meribel liep Schumacher een hersentrauma op, waarna hij enkele maanden in coma lag. Halverwege 2014 werd hij ontslagen uit het ziekenhuis van Grenoble en enkele maanden later ook uit het ziekenhuis in Lausanne, waarna hij thuis verder ging revalideren. Sindsdien zijn er echter geen officiële updates over zijn toestand naar buiten gekomen.

Velen zijn wel benieuwd naar hoe het met Schumacher gaat en hersenchirurg Acciarri probeert daarom een beeld te schetsen van hoe het met hem gaat. "Ik moet deze woorden heel goed afwegen, want niemand heeft bewijs van hoe het met hem gaat en er is weinig over hem naar buiten gekomen. Het is lastig om te weten vanaf welke klinische basis iemand begint", begint hij tegenover het Italiaanse Motorsport.com.

Acciarri vreest voor complicaties

Hoewel Acciarri toegeeft zelf niet betrokken te zijn bij de casus van Schumacher, kan hij als hersenchirurg wel een beeld vormen van wat er gaande is. "Als we ons de situatie van Schumacher zes jaar na zijn trauma voorstellen, dan moeten we een heel ander persoon verwachten dan degene die we op het circuit zagen. Hoewel hij altijd intensieve zorg gehad heeft, zal hij op het vlak van zijn organen, spieren en het skelet achteruit zijn gegaan. Dat is allemaal het gevolg van het hersenletsel."

Er zijn een aantal complicaties waar Schumacher al dan niet last van zou kunnen hebben. "Daarbij gaat het om spieratrofie (dunner worden van de spieren), peesstoornissen, osteoporose (zwakker worden van de botten) en zelfs organische aandoeningen", somt Acciarri op. "In het geval van mensen met minder geld, leiden dergelijke complicaties vaak tot een vroege dood, omdat er onherstelbare schade is toegebracht aan het lichaam."