Vettel: "Formule 1 staat voor enorme uitdaging met klimaatneutrale plannen"

De Formule 1 onthulde afgelopen november haar plannen om de sport klimaat-neutraal te maken voor 2030. Volgens Sebastian Vettel staat de sport daarbij voor een enorme opgave, die hij het liefste nog eerder dan 2030 afgerond ziet worden.

Eind 2019 maakte de Formule 1 duidelijk dat de focus voor de toekomst onder andere op het verkleinen van de carbon voetafdruk ligt. Tegen 2030 moet die helemaal verdwenen zijn, onder andere door de logistieke zijde van de sport te verduurzamen. Volgens Vettel werd het tijd dat de Formule 1 een plan zou opstellen en houdt een bemoedigend gevoel over dat er leiders zijn die dat ook daadwerkelijk doet.

"Het werd tijd, maar het is een geweldige boodschap. Het is goed om te zien dat mensen, die in de positie zijn om beslissingen te nemen en verandering door te voeren, eraan denken om dat ook te doen. Het is een ambitieus doel. Eigenlijk zou ik graag zien dat veel van de doelen nog eerder bereikt worden, omdat ik denk dat dit in de huidige tijd nodig is en we niet kunnen wachten."

Vettel ziet noodzaak van verduurzaming Formule 1

Vettel vindt het nergens op slaan dat de Formule 1 weg moet duiken voor de huidige klimaatproblemen, puur om het feit dat het gebruik van verbrandingsmotor in de kern van de sport zit. "Het gaat absoluut de goede kant op", bevestigde Vettel. "We moeten ons niet verstoppen, maar natuurlijk is motorsport de naam van de sport waarvan we houden, omdat er een motor in de auto zit."

"Het hoort erbij dat mensen kritiek leveren en zeggen dat het nergens op slaat. We zouden echter moeten proberen om niet de dingen te belichten die mensen niet doen of die mensen anders zouden moeten doen. We zouden ons moeten richten op wat we echt anders kunnen doen om verandering te bewerkstelligen. Dat geldt voor ieder individu, maar ook voor ons als sport."

Volgens Vettel is de doelstelling duidelijk: de show en de sport moeten verrijkt en verbeterd worden, maar tegelijkertijd verduurzaamd worden. "De uitdaging is dus best duidelijk: onze sport en de show verbeteren, de passie laten groeien op basis van waarden die we al zo'n lange tijd delen, maar ze ook duurzaam te maken. Ik denk dat het een ongelooflijke uitdaging is, maar de tijd is rijp."