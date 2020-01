Lewis Hamilton: "Ik was erg onvolwassen toen ik 19 jaar oud was"

Lewis Hamilton gelooft dat hij 'zeer onvolwassen' was in zijn late tienerjaren, het moment dat hij als groot talent op de deur klopte in de Formule 1.

De Brit maakte in 2007 zijn Formule 1-debuut met McLaren, nadat hij in achtereenvolgende seizoenen kampioen werd in de Formule 3 Euroseries en de GP2 Series. Hamilton vindt echter dat hij midden in de jaren '00 een zeer onvolwassen houding had tegenover het werken als onderdeel van een team. Dat is iets waarvan hij nu meent dat hij er anders tegenaan kijkt.

In 2019 pakte Hamilton zijn zesde wereldtitel, waardoor hij nu het record van Michael Schumacher in zicht heeft. De Duitser heeft zeven wereldkampioenschappen, waardoor de 34-jarige dat record dit jaar kan evenaren. Afgelopen seizoen pakte hij elf overwinningen, maar hij denkt niet dat hij in 2019 veel dingen anders gedaan heeft als in 2018.

"Ik denk niet dat het anders is", vertelde Hamilton toen hem gevraagd werd wat het verschil tussen 2018 en 2019 was. "Mijn geheugen is in de loop der jaren misschien wat minder geworden, en over het algemeen ben ik meestal in de war met het heden. Als ik de races bekijk, herinner ik me exact wat er gebeurde, maar dat is iets wat ik niet vaak kan doen."

"De 19-jarige versie van mij was erg onvolwassen en miste in het algemeen veel kennis over de wereld en wat het betekent om een geweldige teamspeler te zijn. Daar had ik beperkte kennis van. Als ik toen had geweten wat ik nu weet, was ik als negentienjarige waarschijnlijk behoorlijk goed geweest. In die tijd ben ik enorm gegroeid, maar dat is natuurlijk. Ik weet echter redelijk zeker dat dit voor iedereen geldt."