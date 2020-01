De Formule 1 is een sport die draait rond vele verschillende soorten data. Tijdens testsessies, trainingen, de kwalificaties en de races worden met vele sensoren data verzameld die de teams uiteindelijk om moeten worden gezet in bruikbare informatie om de auto te kunnen verbeteren. Hoe wordt dat gedaan? Palantir, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van software voor data-analyse, en Ferrari leggen in onderstaande video uit hoe hun samenwerking eruit ziet.