Nyck de Vries: "Gaf in 2017 bijna carrière in single-seaters op"

Het had weinig gescheeld of Nyck de Vries had in 2017 de overstap naar de GT's gemaakt. De aanleiding daarvoor was mede dat hij een zeer lastig eerste jaar in de Formule 2 kende.

De Vries ging in 2012 als groot talent uit de karting naar de autosport, waar hij eerst drie jaar doorbracht in de Formule Renault Eurocup. Een jaar later werd hij derde in de Formule Renault 3.5 V8, om in 2016 zesde te worden in de GP3. In 2017 debuteerde De Vries in de Formule 2, maar een groot succes werd dat niet direct bij Rapax en Racing Engineering. Dat zorgde voor twijfels, zo vertelde De Vries aan Autosport.

"Het zou niet eerlijk zijn om mijn eerste seizoen als een kampioenschapscampagne te zien. Ik begon bij Rapax. Zij hadden significante financiële problemen en ik werd midden in het seizoen gewisseld. Dat gebeurde twee dagen voor Spa en ik wist er niet eerder van. Het was een beetje een rommelig seizoen, maar genoeg om te overleven."

"Dat was een belangrijk punt in mijn carrière, want ik had weg kunnen stappen van de single-seaters en een professionele carrière in de GT's of zoiets kunnen beginnen. Ik had echter het gevoel dat ik daar nog niet klaar voor was en ik wilde het racen in de single-seaters graag nog een kans geven", verklaarde De Vries.

'Was te veel met winnen van races bezig'

De Vries bleef uiteindelijk in 2018 en 2019 in de Formule 2 hangen. Met Prema lukte het hem niet om echt voor de titel te gaan, maar in 2019 zorgde de overstap naar ART Grand Prix voor nieuw vertrouwen. Met nog een weekend voor de boeg werd De Vries in Rusland kampioen tijdens een seizoen waarin hij naar eigen zeggen niet meer te gefixeerd was op het behalen van de overwinning.

"Ik was te gefocust op en te veel bezig met winnen. Winnen komt vreemd genoeg heel natuurlijk als je in de flow zit en jezelf in het kampioenschap settelt. De mensen om je heen beginnen je te vertrouwen, er is meer rust en ineens vallen de dingen jouw kant op. Dat heb ik dit jaar ervaren, hoewel we een lastig begin hadden. De ervaring die ik door de jaren heen heb opgebouwd, zorgden voor vertrouwen en kalmte."