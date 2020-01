In 2020 krijgt de Formule 1 er twee nieuwe Grands Prix bij: Vietnam en Nederland. Daar waar Zandvoort na 35 jaar afwezigheid terugkeert, zal de Grand Prix van Vietnam voor het eerst op de kalender verschijnen. De voorbereidingen op de eerste editie zijn momenteel in volle gang.

Vietnam zal in 2020 de vierde Oost-Aziatische Grand Prix zijn. Het land voegt zich bij Japan, China en Singapore. In het verleden werd er ook geracet in Maleisië, maar die race heeft na de editie van 2017 niet meer op de kalender gestaan. Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de aanleg van het circuit, zoals in onderstaande video te zien is.