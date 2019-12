Zo wordt de ruimte benut op Circuit Zandvoort tijdens de Grand Prix van Nederland

De Dutch GP heeft afgelopen week het mobiliteitsplan voor rond de Grand Prix van Nederland gepresenteerd. Inmiddels is ook duidelijk hoe de ruimte op en rond Circuit Zandvoort benut gaat worden tijdens het raceweekend.

Voor en na de aankondiging van de terugkeer van de Formule 1 in Nederland werden er de nodige vraagtekens gezet bij de beschikbare ruimte op Circuit Zandvoort. De compacte natuur van het circuit en de omringende natuurgebieden zorgen ervoor dat de werkbare ruimte op het complex beperkt is. Desondanks is het de organisatie gelukt om een plan uit te stippelen voor de indeling van de ruimte tijdens het Grand Prix-weekend.

Ten eerste moeten de teams hun trucks en hospitality units kwijt. Voor de trucks is voldoende ruimte achter de pits, maar de hospitality units zijn daar niet te vinden. Die zijn aan de andere kant van de Hugenholtzbocht te vinden, tussen het rechte stuk en bocht 12. In dat laatste deel, tussen bochten 12, 13, 14 en het rechte stuk staan ook de broadcast compound, de international tv compound, het medisch centrum en onder de commentaarposities.

Naast de Formule 1 zijn ook de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup op Zandvoort te gast tussen 1 en 3 mei. Er bestonden de nodige twijfels over of Zandvoort dit allemaal zou kunnen huisvesten, maar de Dutch GP lijkt een oplossing gevonden te hebben. Aan de westelijke buitenkant van de Arie Luyendykbocht is een tweede paddock gecreëerd waar voldoende ruimte is voor de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup.

De zuidelijke zijde achter de Arie Luyendykbocht heeft ook een bestemming gekregen. Het gebied zal enerzijds dienst doen als grond voor diverse evenementen, de merchandise-winkels van de teams en de Formule 1 en een groot entertainmentgebied. Ook wordt er in dit deel een tunnel gecreëerd naar de binnenkant van de baan, waar meerdere tribunes en staanplaatsen te vinden zijn.