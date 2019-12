Formule 1 noteert recordaantal bezoekers bij Grands Prix in 2019

De Formule 1 heeft de bezoekersaantallen van de Grands Prix van 2019 onthuld. Gemiddeld zaten er ieder raceweekend iets meer dan 200.000 fans op de tribunes, met Silverstone als circuit met het hoogste bezoekersaantal.

In totaal noteerden de 21 Grands Prix van 2019 een bezoekersaantal van 4.164.948, een stijging van 1,75 procent ten opzichte van 2018. Doordat er ook ruim 80.000 kaarten voor de Paddock Club uitgegeven werden, komt het gemiddelde bezoek per race neer op 202.146 bezoekers, een stijging van 1,85 procent ten opzichte van vorig jaar.

Met 351.000 bezoekers was de Britse Grand Prix het drukst bezochte weekend, op de voet gevolgd door Mexico (345.000) en Australië (324.000). Bij acht van de 21 races waren er meer dan 200.000 bezoekers. Vooral de bezoekersaantallen in Canada (14,69 procent meer), Shanghai (10,34 procent), Melbourne (9,86 procent) en Spielberg (9,73 procent) groeiden fors.

30 procent meer bezoekers in China

Het publiek op alleen de zondag van de Grands Prix groeide met liefst vier procent naar 1.771.106 bezoekers. In totaal waren er bij vijf races meer dan 100.000 fans aanwezig op de dag van de race en ook op dit vlak scoorde Silverstone het beste met 141.000 bezoekers. Het publiek groeide het hardste in China: bij de 1000ste Grand Prix in het bestaan van de Formule 1 kwamen liefst 30 procent meer fans af dan in 2018 in China het geval was.

Sean Bratches, managing director commerciële operaties van de Formule 1, is tevreden met de behaalde resultaten in 2019. "Onze missie is om het grootste racespektakel op aarde los te laten en de fans een ervaring te geven die ze nooit vergeten. 2019 is een ongelooflijk seizoen geweest en we kijken al uit naar volgend jaar, wanneer Hanoi en Zandvoort op onze kalender van 22 races staan en de Formule 1 haar 70ste verjaardag viert."