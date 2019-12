Vasseur: "Test voor Schumacher in 2020 voorlopig niet in de planning"

Mick Schumacher hoeft voorlopig nog niet te rekenen op testkilometers bij Alfa Romeo in 2020. Dat vertelde teambaas Frederic Vasseur tegenover de Zwitserse krant Blick.

Afgelopen jaar maakte Schumacher in Bahrein zijn debuut in een hedendaagse Formule 1-bolide. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael mocht op de eerste dag instappen in de Ferrari SF90, terwijl hij een dag later de kans kreeg om de Alfa Romeo C38 aan de tand te voelen. Het waren de eerste echte Formule 1-kilometers voor de Duitser, die in 2019 een volledig seizoen in de Formule 2 afwerkte.

De reglementen rond het testen worden echter voorafgaand aan 2020 aangepast. Omdat de kalender van 21 naar 22 races groeit, is besloten om het aantal testdagen te beperken. De wintertests krimpen van twee keer vier dagen naar twee keer drie dagen, terwijl de testdagen tijdens het seizoen in Bahrein en Spanje komen te vervallen. Wel wordt er eind 2020 drie dagen getest in Abu Dhabi, waarvan twee dagen gereserveerd zijn voor talenten.

Vasseur houdt progressie Schumacher in de gaten

Tijdens het seizoen zijn er voor talenten dus geen kansen om te testen met Formule 1-materiaal en dat weet Vasseur ook. "Volgend jaar zijn er geen extra tests." Wel houdt de Fransman de progressie van Schumacher nauwlettend in de gaten. "Ten eerste moet Mick de Formule 2 winnen of er goed presteren. Dat is echter extreem lastig onder zijn omstandigheden en met de druk. We volgen zijn pad en zijn progressie bij Ferrari."

Schumacher kende een teleurstellend eerste seizoen in de Formule 2. De Duitser kwam in actie namens Prema en won één race, maar veel uitvalbeurten, ongelukkige momenten en fouten leidden slechts tot de 12de positie in het kampioenschap. In 2020 krijgt Schumacher echter de kans op revanche: hij blijft bij Prema, waar hij Formule 3-kampioen Robert Shwartzman als teamgenoot krijgt.