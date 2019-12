Chase Carey ziet geen bedreiging in Formule E: "Het is een straatfeestje"

De Formule E blijft groeien en groeien in populariteit onder zowel fabrikanten als fans, maar Chase Carey, de CEO van de Formule 1, ziet de klasse niet als een serieuze bedreiging voor de F1.

Sinds 2014 reist de Formule E grote steden over de hele wereld af om te racen met elektrische single-seaters. De formule van de klasse en het groene imago zorgen ervoor dat de serie zeer populair is bij autofabrikanten. Inmiddels zijn er met BMW, Mercedes, Audi, Mahindra, Nissan, NIO, Jaguar en Porsche acht fabrikanten actief in de Formule E, terwijl de Formule 1 het moet doen met vier fabrikanten.

Gezien de groeiende interesse in de klasse van zowel fans als fabrikanten kan gezegd worden dat de Formule E zich profileert als een steeds serieuzere concurrent van de Formule 1, maar topman Chase Carey ziet geen bedreiging in de elektrische klasse. "Nee, dat zou absoluut niet de Formule E zijn. Volgens mij is de Formule E een heel ander vehikel, vooral met een sociale achtergrond en, weet je, het is een straatfeest."

"Ik denk dat we het tegen alles moeten opnemen", vervolgt Carey tegenover CNN. "Zeker tegen andere sporten en andere evenementen, en ik denk dat het belangrijk is dat we er alles aan doen om onze sport bijzonder te maken. Het is een unieke sport die technologie en sport combineert, en het is een sport die je zintuigen schokt."

"De Formule 1 is een sport met ongelooflijke coureurs met ongelooflijke talenten die ongelooflijke risico's nemen en het is een sport dat echt een spektakel is. Het is niet slechts een evenement van twee uur, we zijn hier drie dagen en er gebeuren meerdere dingen. Er is een diepte en rijkheid dat het uniek maakt en ik denk dat het voor ons belangrijk is om te benadrukken wat ons uniek maakt ten opzichte van al het andere."