Max Verstappen grijpt naast prijs voor Sportman van het Jaar 2019

Max Verstappen is niet voor de tweede keer in zijn sportieve carrière uitgeroepen tot Nederlands sportman van het jaar. De coureur van Red Bull Racing moest die eer laten aan wielrenner Mathieu van der Poel.

Woensdagavond werden de Nederlandse ereprijzen uitgereikt tijdens het NOS | NOC*NSF Sportgala. Zo werden de Nederlandse handbalvrouwen na het behalen van de wereldtitel uitgeroepen tot sportploeg van het jaar, terwijl atlete Sifan Hassan de prijs voor sportvrouw van het jaar kreeg. Hugo Haak, de bondscoach van de Nederlandse baanwielrenners, werd geëerd als coach van het jaar.

Ook Verstappen maakte dus kans op de titel sportman van het jaar 2019. De coureur won de eretitel al eens in 2016, het jaar waarin hij de overstap maakte van Toro Rosso naar Red Bull Racing, maar greep deze keer mis. Van der Poel, die in 2019 wereldkampioen veldrijden werd en op de weg indruk maakte met onder andere winst in de Amstel Gold Race, werd verkozen tot sportman van het jaar. De andere genomineerde was voetballer Virgil van Dijk.

Eerder deze week wist Verstappen wel een andere sportverkiezing te winnen. Voor het eerst in zijn carrière werd de Limburger uitgeroepen tot Limburgs sportman van het jaar. De afgelopen zes jaar ging die titel nog naar wielrenner Tom Dumoulin.