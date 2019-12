Valtteri Bottas: "Moet mezelf finetunen naar Bottas 2.77 voor beter 2020"

Ook in 2019 lukte het Valtteri Bottas niet om Lewis Hamilton te verslaan en echt mee te doen om de wereldtitel. Met finetuning tot 'Bottas 2.77' wil de Fin ervoor zorgen dat hij in 2020 wel meedoet.

Bottas begon nog op ijzersterke wijze aan het seizoen 2019. Hij opende het seizoen met een zege in Australië, om vervolgens ook in Azerbeidzjan te winnen. Daarna volgde er echter een periode van dominantie van Hamilton, die voor de zomerstop al een gapend gat wist te slaan richting zijn teamgenoot. Bottas zou uiteindelijk nog winnen in Japan en de Verenigde Staten, maar de titel ging weer naar Hamilton.

Dat is de derde keer in drie seizoenen sinds Bottas Mercedes kwam versterken, maar de zevenvoudig Grand Prix-winnaar is van mening dat hij geen enorme veranderingen hoeft door te voeren om Hamilton te verslaan. Wel denkt de Fin dat het in de breedte een zwaarder seizoen zal worden in 2020, omdat hij meer tegenstand verwacht van Ferrari en Red Bull Racing.

"Het feit is dat ik denk dat de competitie tussen de drie topteams alleen maar zwaarder gaat worden. Natuurlijk is het altijd lastig om Lewis te verslaan, maar het houdt ook in dat je andere coureurs moet verslaan. Ik weet echter dat ik de snelheid en de skills in mij heb, dus ik denk niet dat er wonderen verricht moeten worden. Ik moet alles finetunen tot 'Bottas 2.77' er is."

Bottas heeft 'veel geleerd' van 2019

Bottas is van mening dat hij in 2019 een goed jaar gehad heeft waarbij hij zich over de hele breedte verbeterd heeft. "Ik heb vanuit vorig jaar naar dit jaar veel over mezelf en van de fouten van vorig jaar geleerd. Het heeft me geholpen een betere coureur te zijn. Natuurlijk heb ik dit jaar veel weekenden gehad dat het veel beter had gekund, dus er zijn veel dingen die we met het team gaan bespreken om de oorzaak te vinden, waarom de snelheid er niet was of waarom ik in de fout ging."