De Formule 1 is naast een race voor de snelste auto's ter wereld ook een wedstrijd geworden waarin de tactiek zeer belangrijk is. Ook in het afgelopen seizoen werden de pitstops meer dan eens ingezet in een poging om de concurrent te passeren.

Dat kan door middel van twee manieren: door eerder dan de concurrent de pits te bezoeken (de undercut) of juist later naar binnen te gaan (de overcut). Maar hoe werkt die undercut precies? In de onderstaande video wordt dat helder uitgelegd.