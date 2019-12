Sebastian Vettel: "Heb veel geleerd van zes weken met veganistisch dieet"

Lewis Hamilton is in de Formule 1 een van de bekendste voorvechters van een veganistische levensstijl. In gesprek met Blick geeft Sebastian Vettel toe zelf ook geëxperimenteerd te hebben met zo'n dieet.

Sinds 2017 laat Hamilton vlees en andere dierlijke producten staan en is hij overgeschakeld op een plant-based dieet. Tevens toont hij zich erg betrokken bij dierenrechten. Ook Vettel is zich bewust van dergelijke ontwikkelingen in de manier waarop mensen eten. De viervoudig wereldkampioen heeft in 2018 zelf ook het een en ander uitgeprobeerd met een veganistisch dieet.

"Het experiment vond al in 2018 plaats. Het duurde ongeveer zes weken en ik heb daar veel van geleerd. Het is aan jou hoe en wat je eet. Ik heb me intensief in het onderwerp verdiept en er bestaat geen 'juist' dieet, omdat iedereen anders is en ieder lichaam anders reageert. Wat mij niet bevalt, is dat er snel geoordeeld wordt. Ze zeggen dat het ene goed is en het andere fout."

Vettel stelt dat hij inmiddels wel weer een stukje vlees eet, maar dat zijn proefperiode met het veganisme wel voor een aantal veranderingen in zijn eetpatroon gezorgd heeft. "Wat er voor mij veranderd is: ik eet nu minder vlees en besteed meer aandacht aan de kwaliteit van de producten, wat relatief makkelijk is in Zwitserland. Bovendien liggen er meer groenten op het bord."

Diner met klimaatactiviste Greta geen probleem voor Vettel

Wat ook opvallend is, is dat Vettel over vrijwel ieder onderwerp het nodige weet en daar ook over durft mee te praten. Dat geldt ook voor onder andere het vraagstuk rond de klimaatverandering. De Duitser geeft toe dat hij er geen probleem mee zou hebben om met de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg naar een restaurant te gaan voor een goed gesprek over klimaatverandering.

"Daar zou ik geen probleem mee hebben", vertelt Vettel. "Ik weet echter niet of ze bij mij aan tafel zou willen zitten, want in hun ogen ben ik niet bepaald een rolmodel. Ik denk echter dat het geweldig is dat de jeugd hier aandacht aan besteed. Het is ook noodzakelijk dat er iemand opstaat en richting geeft aan het geheel."

Zelf probeert Vettel ook zijn steentje bij te dragen. "We kunnen en moeten allemaal iets doen. Misschien moeten we minder kijken naar wat juist is, maar meer kijken naar wat je zelf kan doen. Anders zitten we over een aantal jaar in de problemen. Velen vragen zich af: 'Waarom wil hij dat laten zien? Hij vliegt tienduizenden kilometers per jaar.' Deze houding moeten we laten vallen en iedereen zou zich af moeten vragen welke bijdrage ze zelf kunnen leveren."