Daniel Ricciardo: "2018 was voor mij frustrerender dan 2019"

De prestaties van Renault in 2019 vielen tegen, maar Daniel Ricciardo vond het niet zijn meest frustrerende seizoen in de Formule 1. De Australiër vond 2018 een vervelender jaar om te doorstaan.

Tussen 2016 en 2018 liet Renault een stijgende lijn zien in het kampioenschap. Vanaf de negende positie in 2016 klom het team via P6 op naar de vierde positie in het kampioenschap van 2018. Ricciardo zag wel wat in het project en maakte vanaf topteam Red Bull Racing de overstap naar het Franse fabrieksteam, maar het seizoen 2019 verliep voor de combinatie niet zoals gehoopt.

Daar waar werd gerekend op verdere progressie en een nieuwe stap richting de top 3, moest Renault in werkelijkheid genoegen nemen met de vijfde positie in het kampioenschap. Zelfs klantenteam McLaren moest het voor zich dulden. Desalniettemin blijft Ricciardo erbij dat het jaar 2018 voor hem frustrerender was dan dit jaar. "Het was nu absoluut niet frustrerender dan vorig jaar", vertelde hij in de podcast Beyond the Grid.

"2018 was frustrerend. Dat was het meest frustrerende jaar, omdat het zo veelbelovend begon en het daarna grotendeels niet meer op gang kwam. Meestal had ik het gevoel dat het buiten mijn macht lag en dat was het meest frustrerend. Als ik zelf 90 procent van de fouten zou maken, dan had ik daar iets aan kunnen doen. Ik zeg niet dat ik perfect ben, maar vorig seizoen lag het meestal buiten mijn macht."

"Dat zorgde voor frustratie. Dit jaar hebben we niet consistent goede resultaten behaald en ging het op en neer, maar ik denk ook dat mijn verwachtingen voor dit jaar niet zo hoog waren als die vorig jaar bij Red Bull Racing waren. Ik wist dat er veel werk te doen zou zijn, dus ik zorgde ervoor dat er geen irritatie ontstond over de resultaten."