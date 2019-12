Teambazen kiezen Hamilton en Verstappen als beste coureurs van 2019

Lewis Hamilton werd in 2019 voor de zesde keer wereldkampioen en tevens de nummer 1 in de F1 Power Rankings. Nu hebben ook de teambazen zich uitgesproken over de beste coureur van het seizoen en ook daarin eindigt Hamilton bovenaan.

Negen van de tien teambazen in de Formule 1 hebben punten uitgedeeld aan wie zij de beste coureurs van 2019 vonden: alleen Mattia Binotto van Ferrari bleek niet bereid om mee te werken aan het initiatief van Formula1.com. Het uitdelen van de punten ging op dezelfde manier als hoe de punten verdeeld worden tijdens een Grand Prix - de nummer 1 krijgt 25 punten, de nummer 10 slechts een puntje.

Van alle coureurs kreeg wereldkampioen Hamilton het hoogste aantal punten. De Mercedes-coureur kreeg van de negen teambazen 169 punten en daarmee wist hij Max Verstappen, die het beste beoordeeld werd door de fans, voor te blijven. Hamilton werd in 2019 op overtuigende wijze wereldkampioen door elf races te winnen en in slechts vier races niet op het podium te staan.

Leclerc verkozen boven Bottas en Vettel

Op ruim 20 punten achterstand volgde dus Verstappen, die op zijn beurt weer een voorsprong van 22 punten had op Charles Leclerc. De Monegask wist indruk te maken tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari door zeven keer op pole position te staan en twee keer te winnen. Bovendien troefde hij teamgenoot Sebastian Vettel in alle statistieken af, terwijl hij in het kampioenschap ook boven zijn teamgenoot eindigde.

Vettel eindigde in de lijst zelf op de vijfde positie, achter Valtteri Bottas en voor Alexander Albon. De meest opvallende naam in de lijst is misschien wel die van George Russell. De Williams-coureur scoorde in 2019 als enige geen punten, maar werd door de teambazen als de negende beste coureur van het seizoen gezien. Wat daarbij ongetwijfeld een rol speelde, is het feit dat hij teamgenoot Robert Kubica overtuigend de baas was.