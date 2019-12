Jean Todt: "Formule 1 kan trots zijn op de hybride V6-turbomotoren"

De hybride V6-turbomotoren in de Formule 1 kunnen er volgens FIA-president Jean Todt voor zorgen dat de sport een leidende rol kan spelen in de discussie rond duurzaamheid in het milieu.

De Formule 1 stapte voorafgaand aan het seizoen 2014 over op de V6-turbomotoren met een dubbele hybride component. Dat zorgde voor de nodige klachten: de motoren zouden niet genoeg lawaai maken, terwijl de opzet van de motoren in vergelijking met de V8-krachtbronnen van daarvoor veel te ingewikkeld was. Desondanks werd besloten om de motoren nog in ieder geval tot 2025 te blijven gebruiken.

Todt sprak de verzamelde media tijdens het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi toe, samen met F1-voorzitter Chase Carey. Daar vertelde de FIA-president dat de F1 trots moet zijn dat het de eerste sport is die hybride-technologie heeft omarmd en met de progressie voor het milieu die het meebrengt. "Ik denk dat we trots kunnen zijn dat we de visie hebben met de hybride krachtbron. Misschien kan je je nog herinneren dat we vier, vijf jaar geleden veel controverse rond dat onderwerp hadden."

"Als we dat niet goed hadden gedaan, dan zouden veel mensen zeggen dat het commerciële orgaan en de teams het recht hadden op de nadruk die gelegd is op het milieu, en dat is terecht. Het heeft duidelijk een nieuw onderwerp voor de toekomst aangesneden en ik denk dat er een geweldig potentieel is om te demonstreren hoe de autosport en de Formule 1 daarin een leidende rol kunnen hebben."