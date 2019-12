Exclusief: Ross Brawn staat niet achter keuze teams om 2019-banden te behouden

Ross Brawn kan zich niet vinden in de kritiek van de teams aan het adres van bandenleverancier Pirelli. De sporting director van de Formule 1 had dan ook liever gezien dat de 2020-banden volgend jaar gewoon gebruikt zouden worden.

Dinsdag werd duidelijk dat de Formule 1 ook in 2020 gebruik maakt van de banden die Pirelli eigenlijk voor 2019 ontwikkeld had. Na tests in de Verenigde Staten en Abu Dhabi waren de teams dermate ontevreden over het nieuwe rubber van het Italiaanse bedrijf, dat alle teams unaniem tegen het gebruik van de nieuwe banden stemden. Brawn laat in een exclusief interview met GPToday.net weten dat hij zich daar niet in kan vinden.

"Mijn voorkeur ging ernaar om te volharden, vast te houden aan de 2020-banden en de problemen op te lossen, want volgens mij voldeden de banden aan de doelstellingen. Het is echter een besluit van de teams en dit is wat eruit is gekomen." Ook vindt Brawn de kritiek op Pirelli niet terecht. "Het is altijd makkelijk om kritisch te zijn terwijl er maar één leverancier is."

"In het algemeen zijn de banden dit jaar niet slecht geweest voor het racen en ik denk dat we goede strijd gezien hebben", vervolgt Brawn. "We weten dat de auto's lastig zijn en ik denk dat Pirelli veel kritiek krijgt voor problemen die eigenlijk veroorzaakt worden door de natuur van de auto's. Zodra we auto's hebben die elkaar goed kunnen volgen, dan zal deze oververhitting en het 'ik kan maar één ronde pushen' minder worden."

Brawn looft consistentie bij Pirelli

Pirelli is sinds 2011 de enige bandenleverancier in de Formule 1: in dat jaar nam het Italiaanse bedrijf het stokje over van Bridgestone. Brawn is van mening dat Pirelli op een aantal vlakken zeer goed werk gedaan heeft, onder andere in de consistentie tussen de verschillende sets banden. "Het zou niet eerlijk zijn om te kritisch op ze te zijn, want ik denk dat ze het eigenlijk behoorlijk goed gedaan hebben."

"Even afkloppen, maar de banden zijn betrouwbaar. Ik heb nooit iemand horen zeggen 'ik heb nu een slechte set Pirelli's, de vorige set was veel beter'. De consistentie van de banden is opmerkelijk goed. In de meeste series met één bandenleverancier klagen ze de hele tijd dat de ene set banden beter is dan de andere. Dat horen we nooit in de Formule 1, dus ik zou Pirelli daarom niet bekritiseren."

Onbedoelde gevolgen nieuwe constructie spelen parten

Brawn benadrukt dat de kenmerken van de 2020-banden het gevolg waren van de doelstelling die aan Pirelli is meegegeven. De coureurs moeten langer kunnen pushen op een setje banden, zodat ze beter uit de voeten kunnen in racesituaties. Het doel was dus niet om de banden sneller of langzamer te maken. Brawn zag dat Pirelli in dat eerste doel geslaagd was, maar dat er ook een ongewild bijeffect was.

"Wat ook het geval leek te zijn, is dat de verandering aan de constructie een impact had op de aerodynamica van sommige teams. Omdat de zijkant en de vervorming van de band anders was, werden sommige auto's lastiger te besturen. Ik denk dat een aantal teams dat niet wilde aanpakken, omdat het een beetje een onbedoeld gevolg was van het veranderen van de constructie."

Lees ook: Teams stemmen unaniem tegen 2020-banden: rubber uit 2019 blijft