Het proces achter het ontwerpen van een helm voor een Formule 1-coureur

Formule 1-coureurs zijn vaak goed te herkennen aan hun helmontwerp. Een aantal van hen houdt ervan om geregeld van ontwerp te wisselen of details aan te passen, maar hoe komt zo'n helmontwerp tot stand.

"Het begint met het maken van de eerste schetsen, die rechtstreeks naar de F1-coureurs gestuurd worden", zegt Agnieszka Wienand, die namens Jens Munser Designs (JMD) onder andere special edition-helmen ontwerpt en schildert voor Sebastian Vettel en Lando Norris. "In hun communicatie met ons bepalen ze welk ontwerp het gaat worden. Nadat we de helm afmaken, wordt deze verder geassembleerd. Dit hele proces kost zo'n twee weken."

Natuurlijk hebben Wienand en JMD te maken met de regels van de Formule 1: slechts een keer per seizoen mag een coureur een afwijkend helmontwerp dragen, tijdens andere races moet het ontwerp grotendeels gelijk zijn aan het basisontwerp. Kleine details mogen wel afwijken, zoals bij Vettel vrijwel iedere race het geval is, zolang het basisontwerp maar te herkennen is.

Dat zorgt in sommige gevallen voor een behoorlijke uitdaging, zo benadrukt Wienand. "Het meest gecompliceerde ontwerp was die voor de helm van Lando Norris. Ik moest mijn Japanse symbolen in het basisontwerp integreren, omdat dit basisontwerp moest grotendeels moest blijven zoals die was", vertelde ze aan Fast-and-fearless.com.

Schilderen op helm lastiger dan op canvas

Een andere grote uitdaging is volgens Wienand het feit dat er met veel verschillende meningen rekening moet worden gehouden. "De grootste uitdaging is om aan de smaak van de coureur te voldoen en het ontwerp opnieuw moeten veranderen." Ook kost het schilderen op een helm meer tijd dan schilderen op een vlakke ondergrond. "Je kan beter geen fouten maken, want retoucheren is veel gecompliceerder dan op canvas."

Het bekendste wapenfeit van Wienand zijn de ontwerpen die de kunstenares maakte voor Vettel tijdens de Japanse Grand Prix van de afgelopen vier jaren. Al deze speciale helmen kenden één terugkerend element: "The Fighting Ninja. Die werd in 2016, 2017 en 2018 gebruikt op de helm van Sebastian", vertelde Agnieszka. Ook in 2019 maakte de vechtende ninja weer een gastoptreden op de helm van Vettel op Suzuka.