Todt herhaalt verlangen: "Zou graag twaalf teams in Formule 1 willen zien"

Jean Todt maakt er geen geheim van dat hij het aantal teams in de Formule 1 graag ziet groeien. Als er financieel en sportief gezien gezonde aanmeldingen komen, hoopt hij dat de grid groeit naar 12 teams.

De Formule 1 moet het sinds 2017 doen met slechts tien teams. In 2016 kwam met Haas F1 het laatste nieuwe team de sport binnen, nadat er in 2015 ook met tien teams geracet werd. Aan het einde van 2016 viel echter ook het doek voor Manor, waardoor het aantal auto's op de grid kromp van 22 naar 20. Tot op heden is daar geen verandering in gekomen, ondanks dat het de sport in een kwetsbare positie plaatst.

Todt zou daarom graag zien dat er weer nieuwe teams toetreden, waarbij hij een aantal van 24 auto's op de grid als ideaalbeeld voor zich heeft. Wel begrijpt de president van de FIA dat de huidige teams er hun bedenkingen bij hebben en ook moeten eventuele nieuwkomers een echte toevoeging zijn. "Ik zou liever twaalf teams hebben. Toch voel ik sympathie voor de teams, want met twaalf teams haalt dat natuurlijk wat waarde weg bij hun team."

"We zien regelmatig teams die de sport willen betreden, maar eerlijk gezegd zijn we nooit overtuigd geweest door deze teams. Als we wel overtuigd zijn dat een goed team toe wil treden, dan zou ikzelf behoorlijk blij zijn om twaalf teams in de Formule 1 te hebben. Volgens mij is dat het juiste aantal om een F1-kampioenschap te houden. Dat gezegd hebbende kan het werken met tien teams, als deze tien teams competitief en goed zijn", vertelde hij aan Motorsport Week.

Chase Carey, de CEO van de Formule 1, vertelt een verhaal met een vergelijkbare strekking: als er gezonde teams bij kunnen komen, dan graag, maar anders liever niet. "Ik zou graag een elfde team willen zien, maar dat elfde team moet wel competitief en gezond zijn, en iets naar de sport brengen. Ik zou ook liever twaalf gezonde teams dan tien gezonde teams zien, maar ik wil niet tien gezonde teams en twee die het moeilijk hebben."