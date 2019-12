Nieuwe uitgang pits Circuit Zandvoort loopt door tot na Tarzanbocht

De verbouwingen op en rond Circuit Zandvoort zijn nog altijd in volle gang. Een van de opvallendste, maar minst belichte veranderingen is die van de uitgang van de pits.

Circuit Zandvoort gaat voor de terugkeer van de Formule 1 in mei 2020 flink op de schop. Er wordt een groot aantal tribunes bijgeplaatst, terwijl het circuit op een aantal plaatsen breder gemaakt wordt om inhalen beter mogelijk te maken. De grootste en meest uitgelichte veranderingen zijn echter de derde en de laatste bochten: deze krijgen een banking van 18 graden.

De verandering zorgt ervoor dat de coureurs al voor de laatste bocht hun DRS kunnen openen, waarmee de kans op inhaalacties vergroot wordt. Vervolgens komen de coureurs op het rechte stuk met de ingang van de pits aan. Die ingang blijft grotendeels onveranderd, maar tegenover RacingNews365 benadrukt Jan Lammers dat de uitgang van de pits wel verplaatst wordt.

"Je komt straks pas na de Tarzanbocht de baan op", vertelde Lammers. "Net als op Spa gaat de pitstraat aan de binnenkant van de bocht verder in een eigen baan. Deze maatregel is nodig in verband met de veiligheid. Aan het eind van het rechte stuk komen de coureurs aanvliegen richting de Tarzanbocht en als er twee auto's naast elkaar op de bocht afkomen, dan wil je niet dat er ineens een auto uit de pits komt."

Pitstraat Zandvoort blijft erg kort

Ondanks het verleggen van de uitgang van de pits blijft de pits in Zandvoort een van de kortste op de kalender van de Formule 1. Lammers verwacht pitstops van 15 tot 17 seconden en dat zou de coureurs de mogelijkheid kunnen geven om te spelen met de strategie, omdat het tijdverlies door een pitstop op Zandvoort relatief klein is in vergelijking met andere races.

De video, naar buiten gebracht door de architect van Studio Dromo, Jarno Zafelli, laat zien hoe de pitstraat van Circuit Zandvoort eruit zal zien nadat de aanpassingen aan de baan zijn aangebracht