Lewis Hamilton: "Max Verstappen heeft Toto Wolff gebeld voor 2021"

Afgelopen weekend was het FIA-gala, waar alle coureurs in de FIA-kampioenschappen hun prijzen overhandigd kregen. Lewis Hamilton, Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff waren onderdeel van de gespreksonderwerpen, vooral in relatie tot de onzekerheid over wie waar rijdt in 2021.

Hamilton vertelde de verslaggevers bij het evenement in Parijs dat Verstappen, die momenteel voor Red Bull Racing rijdt, met Wolff over 2021 heeft gebeld: "Het is begrijpelijk omdat iedereen wil winnen en deel wil uitmaken van een succesvol project.”

Mercedes is sinds het hybride-tijdperk erg dominant door zes jaar op rij de kampioenschappen voor coureurs en constructeurs te winnen. Hamilton weet wel wat Mercedes heeft opgebouwd. "Wat wij in deze jaren hebben opgebouwd, is erg sterk en andere teams hebben dat nog niet. Het kost tijd om het te bouwen”, voegde de zesvoudige Formule 1-wereldkampioen toe.

Fernando Alonso geeft ook zijn mening

Uiteindelijk zal Hamilton ook een knoop moeten doorhakken over 2021, en Fernando Alonso zei op het FIA-gala: "Ik weet niet wat ik zou doen in de situatie van Lewis. Ik kan me voorstellen dat loyaliteit een belangrijke rol zal spelen, maar niemand weet hoe het zal gaan voor Mercedes in 2021 en daarna.”

Mercedes was afgelopen seizoen weer dominant. Het Duitse team wist de concurrentie in de eerste seizoenshelft al op achterstand te zetten. Uiteindelijk pakte Mercedes zowel de eerste als de tweede positie in het kampioenschap voor coureurs en behaalde met een ruime voorsprong het kampioenschap voor de teams binnen.

De officiële uitreiking tijdens het FIA-gala: