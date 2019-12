Carlos Sainz reed een geweldige wedstrijd in Brazilië. De Spanjaard finishte op het podium als derde en behaalde McLaren's eerste podium sinds 2014. Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi kon hij nog voor de zesde positie in het kampioenschap gaan en die positie wist hij met succes te bemachtigen in de laatste ronde van de race.

In onderstaande video rij je aan boord mee met Sainz, die in de laatste ronde Nico Hülkenberg inhaalt om het laatste punt in de wacht te slepen. Dat is ook precies het punt dat hij nodig had om P6 te behalen in het Formule 1-kampioenschap voor coureurs.