Mammoet verbindt zich als leverancier aan Nederlandse Grand Prix

De Grand Prix van Nederland heeft een nieuwe partner in de arm genomen. Mammoet, de wereldwijde marktleider in de transport- en hijsdiensten van grote en zware objecten, heeft zich als leverancier verbonden aan de organisator Dutch Grand Prix.

Als gevolg van de overeenkomst zal Mammoet materieel en medewerkers aanleveren die tijdens de Grand Prix van Nederland bijvoorbeeld gestrande of gecrashte bolides van het circuit te tillen. Bovendien levert het Nederlandse bedrijf tijdens de huidige verbouwingen op het circuit al kraandiensten aan Circuit Zandvoort. De overeenkomst tussen Dutch GP en Mammoet betreft een meerjarige deal.

"In Nederland is de Formule 1-race op Circuit Zandvoort legendarisch", verklaart CEO Paul van Gelder van Mammoet. "Na 35 jaar keert het evenement eindelijk terug naar ons land. Veel Nederlandse racefans kijken, net zoals Mammoet, uit naar dit unieke motorsportevenement. Mammoet is trots op het feit dat we een bijdrage hieraan mogen leveren."

"De Formule 1 en onze kerndiensten hebben veel gemeen: in beide gevallen moeten hoogwaardige prestaties worden geleverd in zeer uitdagende omstandigheden, waarbij het succes dan afhangt van foutloos teamwerk. Tevens voelt Mammoet zich verbonden met de ambitie van de Nederlandse Grand Prix om van dit evenement het groenste van de kalender te maken. Die ambitie sluit heel goed aan bij de duurzaamheidsdoelen van Mammoet."

Ook sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix is blij met het aantrekken van de nieuwe partner. "We zijn erg blij dat Mammoet aan boord is als onze partner voor de komende jaren. Ze zijn een bekende en betrouwbare speler wereldwijd en maken deel uit van de Nederlandse industriële erfenis, die meer dan 200 jaar teruggaat. Ons doel is om mensen in Nederland te verbinden met een veilig en opwindend evenement en daarom zijn we blij te kunnen rekenen op de professionaliteit en expertise van Mammoet om dat te realiseren."

Mammoet is overigens geen onbekende in de autosportwereld. Het bedrijf is de naamgever en hoofdsponsor van Mammoet Rallysport, dat meedoet aan onder andere de Dakar Rally en andere off-road rally's.