Installatie van kilometers hekwerk rond Circuit Zandvoort begonnen

Er is op Circuit Zandvoort een volgende mijlpaal bereikt: er is inmiddels begonnen met de aanleg van het hekwerk rond het circuit, wat ervoor moet zorgen dat brokstukken niet het publiek in kunnen vliegen.

Het project met het hekwerk wordt uitgevoerd door het Zwitserse bedrijf Geobrugg, dat onder andere de hekwerken rond de circuits op Spa-Francorchamps, Singapore, Monaco, de Red Bull Ring, het Circuit of the Americas, Paul Ricard, het Autodromo Hermanos Rodriguez en het Sochi Autodrom verzorgde. Om aan de eisen van Zandvoort te voldoen, werkte Geobrugg samen met Dromo Circuit Design, dat het ontwerp voor de verbouwing van Zandvoort heeft gemaakt.

In totaal zal Geobrugg 3,4 kilometer aan permanent hekwerk plaatsen rond de asfaltlaag in Zandvoort, met 900 meter aan mobiele hekwerken en zo'n 600 meter aan betonnen muren. Een van de zaken waar rekening mee gehouden moest worden, is de banking die twee van de bochten op Zandvoort gaan krijgen.

De eerste ontwerpen van de hekinstallatie rond Circuit Zandvoort werden in oktober gemaakt, waarna Geobrugg vier weken de tijd had om de layout te ontwerpen, produceren en te verschepen. De flexibiliteit het bedrijf helpt Dromo volgens ontwerper Jarno Zaffelli met het halen van de krappe deadlines. "De combinatie van skills, kunde, timing en betrouwbaarheid van Geobrugg, en een product dat snel aangepast kan worden als de F1 dat nodig acht, geeft ons het vertrouwen om hun oplossing te gebruiken."

Jochen Braunwarth, directeur Motorsport Solutions bij Geobrugg, vertelde het volgende: "We werken met meerdere bedrijven tegelijkertijd en op volle snelheid om de upgrade van het circuit te voltooien. We zijn blij dat de hekwerken van Geobrugg Zandvoort de flexibiliteit kan geven die nodig is om alles gereed te maken en het circuit operationeel te krijgen."

Hekwerk rond circuit vanaf 2019 ook gehomologeerd

Sinds 2019 moeten de hekwerken rond de circuits in de Formule 1 gehomologeerd worden en voldoen aan strenge veiligheidseisen van de FIA. Dit is onderdeel van een bredere ontwikkeling die aangestuurd wordt door de FIA Safety Department. Alle veiligheidsitems, waaronder ook helmen, moeten gehomologeerd worden en uitgerust worden met stickers die aanduiden dat deze items voldoen aan de eisen. De hekken van Geobrugg voldoen naar verluid aan deze nieuwste standaard.

De opbrengsten uit de fees die voor de homologatie betaald moeten worden, zullen door de FIA Safety Department gebruikt worden om de veiligheid in de autosport in zijn algemeenheid te verbeteren. Zo is het voor kleinere, minder rijke autosportklassen als de karting en de Formule 4 een stuk lastiger om onderzoek te doen naar veiligheidsaspecten, omdat daar simpelweg niet genoeg geld voor is. De FIA Safety Department wil daar door middel van dit initiatief mee helpen.