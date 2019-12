W Series tekent meerjarige sponsordeal met Williams-partner ROKiT

De W Series heeft haar eerste grote sponsor binnen weten te halen. ROKiT, dat eveneens titelsponsor van Williams is, zal vanaf komend seizoen op de bolides en overalls van alle 20 coureurs te zien zijn.

Voorafgaand aan het seizoen 2019 werd ROKiT de titelsponsor van Williams. In eerste instantie werd een deal voor drie jaar beklonken, maar eerder dit jaar werd de samenwerking met twee seizoenen uitgebreid. Kort voor de start van het nieuwe Formule E-seizoen kondigde Venturi aan dat het ROKiT aangetrokken had als titelsponsor. Nu volgt er dus een avontuur in de autosport voor het bedrijf in de telecommunicatie.

De W Series kondigde zondag aan dat ROKiT een belangrijke sponsor van de klasse gaat worden. Het gaat hierbij om een meerjarige deal, waarbij de logo's van ROKiT onder andere te zien zijn op alle 20 auto's en de overalls van alle coureurs. Het is de eerste grote sponsordeal die de W Series heeft weten te sluiten, nadat de klasse in 2019 haar eerste seizoen kende met Jamie Chadwick als kampioene.

"We zijn blij ROKiT te verwelkomen in de W Series", vertelde Catherine Bond Muir, de CEO van de W Series. "Als high-tech merk dat zich op de klant richt, heeft ROKiT net als de W Series de missie om het gezicht van de autosport de veranderen en we zijn blij dat we de komende jaren samen zullen racen. Het is ook spannend om te zien dat een merk dat al in de Formule 1, Formule E en andere gevestigde klasses zit, kansen erkent en steunt voor vrouwen in sport en meteen actie onderneemt. We verwachten dat dit een aanhoudende trend is in 2020."

Voorzitter Jonathan Kendrick van ROKiT voegde eraan toe: "We zijn verbaasd door de progressie en het succes van de W Series sinds de klasse begon, en we willen echt een groot onderdeel van de toekomst zijn, terwijl de klasse zich in de komende jaren ontwikkelt. Net als de W Series is ROKiT een jong, ambitieus, technologisch gedreven bedrijf dat de aanval in zet op de leiders in onze industrie. Deze samenwerking is voelt heel natuurlijk voor ons."