Jacky Ickx als succesvolste Belgische coureur opgenomen in FIA Hall of Fame

Samen met nog eens 28 andere wereldkampioen in de verschillende race klasses is Jacky Ickx in Parijs opgenomen in de Hall of Fame van de Internationale Autosportfederatie FIA. De FIA hield een bijeenkomst deze week om de coureurs te eren.

Jacky Ickx komt nu terecht in een kleine clubje met daarin 33 wereldkampioenen van de Formule 1 en 17 kampioenen uit het World Rally Championship. Zij werden twee jaar geleden bij de oprichting van de Hall of Fame opgenomen. De hoofdzetel van de Internationale Autosportfederatie FIA ligt aan de place de la Concorde in Parijs.

Reactie van Jacky Ickx

Tijdens de ceremonie kwam Ickx met een korte reactie: "Ik ben tevreden dat alle generaties aanwezig zijn, van jonge tot oudere coureurs.”

Of je nu in de WRC, Formule 1 of waarin je ook rijdt, het is een familie. “We behoren allemaal tot dezelfde familie en moeten hier samen van genieten." Jacky Ickx is de bekendste en meest succesvolle Belgische Formule 1-coureur aller tijden. Hij won zes keer de 24 uur van Le Mans en is tweevoudig vicewereldkampioen Formule 1.