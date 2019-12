Christian Horner: "Red Bull Racing overtrof verwachtingen in 2019"

Red Bull Racing gaat met veel vertrouwen de winter in. Teambaas Christian Horner stelt tevens dat het Oostenrijkse team haar eigen verwachtingen overtroffen heeft.

Afgelopen winter verbrak Red Bull Racing na dertien jaar de samenwerking met motorleverancier Renault. Het team koos voor een overstap naar Honda, dat in de jaren daarvoor ook kampte met veel technisch malheur en tegenvallende prestaties. Er werd gerekend op een overgangsjaar, maar de resultaten vielen niet tegen. Er werd drie keer gewonnen en Max Verstappen wist nog zes podiumplaatsen te behalen.

Gedurende het seizoen kwam de progressie ook tot uiting in de snelheid die Red Bull liet zien in de kwalificatie. Twee keer werd de pole position gepakt en in het laatste kwart van het seizoen deed Verstappen telkens goed mee in de top. De sterke prestaties kwamen volgens Horner toch enigszins onverwacht: de teambaas van Red Bull Racing meent dat de verwachtingen voor 2019 overtroffen zijn.

"Ik denk dat het op meerdere vlakken boven verwachting ging", reflecteert Horner op het seizoen 2019. Daarbij looft hij de rol die weggelegd was voor motorleverancier Honda. "De relatie met Honda is tot nu toe fantastisch, en de betrouwbaarheid, de prestaties en de verbeteringen bij iedere motor zijn echt het hoogtepunt."

Horner onder de indruk van Verstappen

Ook de rol van Verstappen kan op de nodige complimenten van Horner rekenen. De Brit was onder de indruk van de prestaties van de Nederlander, die gedurende het seizoen twee teamgenoten naast zich had. Aanvankelijk was het Pierre Gasly die aan de zijde van Verstappen reed, maar na een tegenvallende eerste seizoenshelft werd zijn rol binnen het team overgenomen door Alexander Albon.

"Ik denk dat de manier waarop Max gereden heeft zeer, zeer positief is. We hadden natuurlijk halverwege het seizoen de rijderswissel, en ik denk dat dit het juiste was om te doen. Alex heeft een zitje in de auto voor volgend jaar en we gaan na een veelbelovend resultaat hier in Abu Dhabi met veel motivatie de winter in."