Organisatie GP Vietnam voegt vanwege veiligheid extra bocht toe aan stratencircuit

De organisatie van de Grand Prix van Vietnam heeft een extra bocht aan het circuit toegevoegd. Dat is gedaan omwille van de veiligheid en in totaal zijn er nu 23 bochten op het circuit.

Vietnam maakt in 2020 haar debuut op de Formule 1-kalender. De race zal verreden worden op een (semi-)stratencircuit in hoofdstad Hanoi, dat oorspronkelijk 22 bochten zou hebben met een lengte van 5.565 kilometer. Nog voordat er een meter op het circuit gereden is, is de layout al iets aangepast. Het circuit telt nu 23 bochten en de lengte bedraagt door de aanpassing 5.607 kilometer.

Aanpassing in belang van de veiligheid

Op verzoek van de FIA en de Formule 1 heeft de Vietnam Grand Prix Corporation een aanpassing gedaan aan de laatste sector van het circuit. Dat vertelde CEO Le Ngoc Chi tegenover Autosport. De aanpassing is gedaan in het belang van de veiligheid. "We hebben wat veranderd aan bochten 22 en 23. Het is een stratencircuit en je moet je aanpassen aan de echte geografische omstandigheden van het gebied. Ook moet je ervoor zorgen dat het aan alle eisen van de FIA en de F1 voldoet."

"We hebben nauw samengewerkt met de FIA en de F1 om ervoor te zorgen dat alles wat we doen voor perfecte veiligheid van de coureurs zorgt, terwijl we spannende bochten blijven houden waarin de coureurs hun skills kunnen laten zien. De nieuwe layout zal snel bekend worden, en iedereen zal zien dat er weinig verschil is. Het voegt echter een nieuwe bocht aan het circuit toe, en het is niet heel ander. Wel is het veilig en dat is het belangrijkste."

Vietnam is een van de twee toevoegingen aan de kalender van de Formule 1 in 2020: tussen 3 en 5 april is de koningsklasse van de autosport voor het eerst op het circuit te gast. Een maand later keert de Formule 1 na 35 jaar afwezigheid terug in Nederland.