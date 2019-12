Provincie legt Circuit Zandvoort dwangsom op voor schade aan duingebied

Circuit Zandvoort moet schade aan een stuk duingebied rond het circuit herstellen. Dat blijkt uit een brief van de provincie Noord-Holland aan de directie van het circuit. Ook is er een dwangsom opgelegd.

De uitspraak van de provincie is het gevolg van de handhaving door de overheid rond de verbouwingen op Circuit Zandvoort. Dat ligt midden in beschermd natuurgebied, waar onder andere bedreigde padden en hagedissen leven. Stichting Duinbehoud vroeg dat toezicht aan, omdat zij vreesden dat de natuur grove schade zou oplopen als gevolg van de werkzaamheden bij het circuit.

Noord-Holland heeft nu geconstateerd dat er inderdaad een stuk duingebied beschadigd is geraakt door de werkzaamheden aan het circuit. De provincie oordeelt daarom dat het circuit die schade, die ontstond door het plaatsen van de zogeheten paddenschermen, moet herstellen. Daar krijgt het tot 1 april 2020 de tijd voor. Bij nieuwe overtredingen legt de provincie een dwangsom van 10.000 euro per keer op, met een maximum van 50.000 euro.

Stichting Duinbehoud hoopte op steviger ingrijpen

Hoewel Circuit Zandvoort door de provincie op de vingers is getikt, lijkt Stichting Duinbehoud niet tevreden met de ingreep. "Het had allemaal wel wat forser gemogen", zegt Marc Janssen van de stichting tegenover De Telegraaf. "De natuur heeft er zeker vijf jaar voor nodig om te herstellen."

De verbouwingen op Circuit Zandvoort zijn momenteel in volle gang. Eerder deze week sprak het circuit de hoop uit dat het er 'ergens in februari' weer over het circuit gereden kan worden. De werkzaamheden verlopen volgens schema en de verwachting is dan ook dat alles op tijd gereed zal zijn voor de organisatie van de eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar.