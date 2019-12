Juan Manuel Correa doet voor het eerst zijn boekje open over de megacrash. De Ecuadoraans-Amerikaanse autocoureur raakte eind augustus betrokken bij het dodelijke ongeluk van Anthoine Hubert op Spa-Francorchamps. Daar waar de Fransman het leven liet door die noodlottige crash, werd Correa met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Vooral zijn rechter onderbeen was er slecht aan toe na het ongeluk, maar de artsen konden hem daar pas aan helpen nadat de coureur uit een kunstmatig coma ontwaakt was, waarin hij gebracht werd vanwege ademhalingsproblemen.