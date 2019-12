Ross Brawn ziet Verstappen volwassen worden: "Zagen minder opgefokte momenten"

Max Verstappen heeft zich in 2019 volgens Ross Brawn zeer sterk ontwikkeld. De voormalig teameigenaar en teambaas zag de Red Bull-coureur volwassener worden en minder fouten maken dan in de afgelopen jaren.

Door tweede te worden in Abu Dhabi sloot Verstappen zijn beste seizoen in de Formule 1 tot nu toe in stijl af. Het was de negende podiumplaats van het jaar die Verstappen pakte. Drie van die podiumplaatsen gingen gepaard met een overwinning - Oostenrijk, Duitsland en Brazilië - terwijl hij in Hongarije en Brazilië zijn eerste twee pole positions in de Formule 1 pakte.

"Wat meer konden we vragen van Max Verstappen?" vraagt Brawn zich af in zijn column voor Formula1.com. De sportief directeur van de Formule 1 zag dat Verstappen meer successen boekte in 2019 dan in voorgaande seizoenen, maar een andere ontwikkeling vindt Brawn veel interessanter. "Nog significanter is dat we minder fouten zagen, die hij in het verleden vooral maakte door zijn ongeduldige aard."

Verstappen nu in meest 'klinische' vorm van carrière

"Deze opgefokte momenten hebben hem in voorgaande seizoenen veel gekost, maar dit jaar waren dergelijke uitspattingen zelden te zien. De jonge ster van Red Bull, die een paar maanden geleden was 22 werd, is nu zonder twijfel in de meest klinische vorm van zijn carrière tot nu toe en klaar om Hamilton uit te dagen", ziet Brawn de ontwikkeling van Verstappen.

"Natuurlijk heeft hij een auto nodig die daartoe in staat is, wat in het eerste deel van het seizoen nog niet het geval was. De samenwerking tussen Red Bull en Honda zette echter gedurende het seizoen een aantal stappen vooruit en begint nu de resultaten te produceren die suggereren dat ze in 2020 mee zullen strijden om de kampioenschappen."