Organisatie Franse GP overweegt layout Paul Ricard te veranderen voor 2020

Circuit Paul Ricard staat een verandering van de layout te wachten. De thuishaven van de Franse Grand Prix kijkt volgens Autosport naar andere configuraties van het circuit om de race spannender te maken.

De Formule 1 keerde in 2018 na meer dan 25 jaar afwezigheid terug op Paul Ricard voor de Franse Grand Prix. De eerste twee edities van de race bleken qua spektakel echter geen schot in de roos te zijn. Als gevolg daarvan is de organisatie van de Franse Grand Prix met de FIA en Formula One Management om tafel gegaan om te zoeken naar een oplossing die het circuit geschikter maken voor meer inhaalacties.

Eric Boullier, strategisch adviseur van de Franse Grand Prix, heeft verschillende gesprekken gevoerd met wedstrijdleider Michael Masi en met de FOM en daarbij lijkt de Fransman te zinspelen op drie veranderingen die hij graag doorgevoerd zou willen zien. "Ik vroeg 'wat moeten we doen?' Ze kwamen bij mij terug met een compleet nieuwe layout van het circuit, wat totaal niet op Paul Ricard leek."

"Het was een nieuw circuit - dus een ander verhaal. Dat was echter onderdeel van het doel van mijn verzoek, om te zien wat we kunnen doen. We zitten nu in het proces waarbij we terugkoppeling geven en vertellen welke ideeën goed zijn en waar ik het mee eens ben. We werken eraan en zullen kijken wat er gedaan kan worden. Gebaseerd op de resultaten die ik gezien heb van de FOM, is dit wat mijn suggestie wordt."

"We gaan niet alles opnieuw ontwerpen", vervolgt Boullier. "We houden vast aan de chicane, we houden ook vast aan Signes en Beausset, want dit zijn onze kenmerkende bochten. Misschien kunnen we echter wel bochten 1 tot en met 4 veranderen om het sneller te maken, met een zware remzone. Je hebt dan twee grote rechte stukken, die de teams moeten verleiden om met minder downforce te racen."

Chicane uit Mistral Straight halen 'geen optie'

Nadat de race van afgelopen jaar wederom geen spektakelstuk was, werd er vanuit meerdere kanten geopperd om de langzame chicane op Mistral Straight uit het ontwerp te halen. Voor Boullier is dat geen optie. Hij wil de chicane hooguit iets aanpassen en wat scherper maken, maar verdwijnen gaat niet gebeuren. "Iedereen zegt dat de chicane eruit moet en dat alle problemen opgelost zijn."

"Ja, maar het creëert extra problemen voor mij. Ik heb daar 10.000 tribuneplaatsen en natuurlijk is de belangrijkste bron van inkomsten voor een promotor van een Grand Prix de kaartverkoop. Dus waar ga ik deze 10.000 mensen op een tribune onderbrengen? Daarnaast vonden ook alle inhaalacties in de chicane plaats."