Zandvoort verwacht circuit 'ergens in februari' weer in gebruik te nemen

Circuit Zandvoort loopt goed op schema met de verbouwingen aan het circuit. Circuitdirecteur Robert van Overdijk vertelde tegenover onze verslaggever ter plaatse, Charrel Jalving, dat de doelstelling is om de baan zelf in februari weer in gebruik te nemen.

In de aanloop naar de eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar gaat Circuit Zandvoort flink op de schop. De verbouwingen gingen begin november van start, nadat de noodzakelijke vergunningen daarvoor werden afgegeven. Tijdens de georganiseerde persdag was te zien dat er druk gewerkt wordt aan het Noord-Hollandse circuit, terwijl Van Overdijk positief nieuws te melden had.

Vooralsnog lopen de verbouwingen geheel volgens de planning van het circuit en de organisatie van de Dutch Grand Prix. Als dat zo doorgaat, is het de bedoeling dat het circuit 'ergens in februari' weer in gebruik wordt genomen. "Alles verloopt volgens planning. We streven ernaar om de baan ergens in februari weer in gebruik te nemen. Natuurlijk wordt er dan nog aan allerlei zaken gewerkt, maar dat is vooral naast de baan. Daar hebben we voldoende tijd voor."

"Vanaf april zullen we aan de slag gaan met de opbouw van het evenement - daar trekken we een maand tot vijf weken voor uit. Ondanks dat ik niet twee of drie plekken op het circuit kan noemen waar niet aan gewerkt wordt, maken wij ons geen zorgen geen zorgen om de planning. We hebben rekening gehouden met strenge winters, hoewel we die aan zee vaak niet echt hebben. We hopen er dus op dat we het circuit zelf in februari weer in gebruik kunnen nemen."

'Overleg met overheden' omtrent vergunningen

Van Overdijk maakte duidelijk dat er tijdens de bijeenkomst weinig gezegd zou worden over zaken als de vergunningen, maar hij gaf wel een korte algemene update. "Het proces rond de vergunningen loopt en dat moet in Nederland allemaal zijn beloop hebben. Daar gaan wij zorgvuldig mee om en dat doen we in nauw overleg met de overheden, zodat we over de juiste vergunningen beschikken."