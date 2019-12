Lewis Hamilton na overwinning: "Trots op het team, de auto is een kunstwerk"

Lewis Hamilton pakte in Abu Dhabi op dominante wijze zijn 84ste overwinning in de Formule 1. De Brit startte vanaf de eerste positie en kwam 55 ronden later onbedreigd ook als eerste over de finish.

De race in de schemering, die voor het eerst in december werd verreden en ervoor zorgde dat er voor het eerst sinds 1963 in december geracet werd, kende vooraf al een bijzondere wending. Charles Leclerc werd op het matje geroepen bij de FIA, omdat het Italiaanse team de auto te vol had gevuld met brandstof.

De Monegask haalde Max Verstappen in de eerste ronde in en probeerde Hamilton bij te houden, maar hij kwam niet dichtbij de Mercedes-coureur. Onbedreigd ging hij vervolgens naar de zege. De Brit bedankte zijn team en is erg trots op zijn auto. "Eerlijk gezegd ben ik absoluut trots en super dankbaar voor dit ongelooflijke team. Wie had gedacht dat we deze kracht zouden hebben. Het team op de fabriek heeft hard gewerkt om meer uit deze prachtige auto te halen."

De wereldkampioen, die dat in 2019 voor de zesde keer werd, vond de race in Abu Dhabi een leuk einde van een prachtig seizoen. Hamilton kijkt alvast vooruit op het volgend seizoen. "Er komen veel jonge coureurs door. Ik ben blij dat ik in dit tijdperk mag racen. Ik hoop dat het volgend jaar dichter bij elkaar komt."