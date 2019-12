Lewis Hamilton pakte in Abu Dhabi de pole position, voor zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Door een gridstraf zijn de Finse coureur niet vanaf de tweede positie starten. Max Verstappen van Red Bull Racing profiteerde van de gridstraf, want hij reed de derde tijd.

Charles Leclerc was de snelste coureur buiten de top-drie, maar kan door de straf van Bottas kan de Ferrari-coureur van de derde positie starten. Daarbij vertelde hij na de kwalificatie al dat hij de nodige risico's zal nemen bij de start van de race. Hieronder zie je een video waarbij de pole-ronde van Lewis Hamilton vergeleken wordt met de ronde van Leclerc, die vooral in de derde sector enorm veel tijd verliest.

Max Verstappen versus Lewis Hamilton

Op dezelfde manier zijn de ronden van Max Verstappen en Lewis Hamilton te vergelijken. Ook in de vergelijking tussen de Mercedes en de Red Bull is te zien dat Hamilton het gros van het verschil pas in de derde sector weet te maken en dat de zesvoudig wereldkampioen zich in die sector echt weet te onderscheiden van de concurrentie.