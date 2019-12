Russell geheimzinnig over ziekte: "Leg op het juiste moment uit wat er speelt"

George Russell is fit genoeg om dit weekend de Grand Prix van Abu Dhabi te rijden. De Williams-coureur geeft toe niet helemaal in orde te zijn, maar gaf niet aan wat er precies mankeerde.

Vrijdag werd duidelijk dat Russell zich niet goed voelde, waardoor Williams besloot om zijn situatie in de gaten te houden en te zoeken naar een mogelijke invaller. Die rol zou naar verluid ingenomen worden door Sergey Sirotkin, die vorig jaar een heel seizoen voor Williams reed. Russell verklaarde na afloop van de vrije trainingen dat hij zich niet helemaal goed voelt, maar dat hij graag deelneemt aan de rest van het weekend.

"Ik voel me oké, maar niet 100 procent. Op het juiste moment zal ik uitleggen wat er is, want het is een ietwat vreemde situatie. Ik voel me echter goed genoeg om de rest van het weekend te rijden. Ik weet hoe ik me thuis en gisteren in het hotel voelde, maar dat is iets anders dan hoe je je op de baan voelt. Als het moment daar is, dan zal het allemaal logisch zijn. De sessie deed me goed en ik voel me prima."

Russell begrijpt gebrek aan snelheid niet

Russell sloot de eerste dag in Abu Dhabi af op de negentiende positie. Hij had ruim een seconde achterstand op nummer 18 Antonio Giovinazzi, maar was tegelijkertijd bijna een seconde sneller dan teamgenoot Robert Kubica. De Brit voelde zich op zijn gemak in de Williams, maar hij begreep niet helemaal waarom hij zoveel tijd tekort kwam.

"De auto voelde goed aan, het was waarschijnlijk een van de beste sessies van het jaar. De snelheid was er niet, dus ik moet begrijpen waarom we niet snel zijn als de auto goed voelt. Dit circuit is lastig en de condities veranderen tussen VT1 en VT2 sterk. Het circuit wordt koeler en koeler terwijl het nacht wordt. Ik heb er echter van genoten, het was plezierig om te rijden."