VT2: Snelle Bottas botst met Grosjean, Verstappen rijdt vijfde tijd

Net als in de eerste vrije training heeft Valtteri Bottas tijdens VT2 de snelste tijd gereden, voor teamgenoot Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Later in de training was hij echter ook betrokken bij een botsing met Romain Grosjean. Max Verstappen reed de vijfde tijd.

De tweede vrije training ging om 14.00 uur Nederlandse tijd van start, net als de kwalificatie en de race op het Yas Marina Circuit. Daardoor wordt ook VT2 in de schemering verreden en dat biedt de teams en coureurs de enige serieuze kans om zich voor te bereiden op de momenten dat het er dit weekend om gaat. Het is dan ook niet verrassend dat de focus eerst op de snelle kwalificatieruns richtten, om daarna de focus te verleggen naar de lange runs.

Bottas fors sneller dan Hamilton

Na een rustige openingsfase, waarbij vrijwel iedereen op mediums of hards op het asfalt verscheen, kozen de coureurs er in het midden van de training voor om zachte banden te monteren en voor een snelle rondetijd te gaan. De eerste die dat wilde doen, was Leclerc. De Ferrari-coureur raakte bij het uitkomen van bocht 19 echter de muur en moest daardoor zijn run afbreken.

Bottas was vervolgens de eerste die onder de tot dat moment snelste tijd van Max Verstappen dook. De Mercedes-coureur ging naar een 1:36.256, wat uiteindelijk ook de snelste tijd van de tweede vrije training zou blijken. Teamgenoot Hamilton ging daarna naar de tweede tijd, waarbij hij drie tienden van een seconde toegaf op Bottas. Later kwam Charles Leclerc nogmaals de baan op voor een snelle run, waarmee hij zich verzekerde van de derde tijd.

Ferrari vindt aansluiting tijdens VT2

Na een crash in de eerste vrije training reed Sebastian Vettel op de vrijdagmiddag de vierde tijd op ruim vier tienden van Bottas. Daarmee was de Duitser een tiende sneller dan Verstappen, die absoluut geen foutloze snelste ronde reed. Teamgenoot Alexander Albon sloot aan op de zesde positie, gevolgd door de sterke Grosjean, Sergio Perez, Daniil Kvyat en Pierre Gasly.

De coureurs werden vervolgens tijdens hun lange runs nog verstoord in hun voorbereidingen op de race, nadat Bottas en Grosjean met elkaar botsten. De Mercedes-coureur wilde van grote afstand de Haas F1-bolide uitremmen, maar Grosjean zag de Fin niet en daardoor kwamen de bolides stevig met elkaar in aanraking. Na de rode vlag kwam Bottas nog kort de baan op, voor Grosjean zat de training erop.