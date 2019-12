Mick Schumacher heeft superlicentie 'ingelijst' in zijn kamer hangen

Mick Schumacher hoeft zich geen zorgen te maken over het binnenhalen van zijn superlicentie. In Abu Dhabi verklapte de Duitse Formule 2-coureur dat hij zijn superlicentie 'ingelijst in zijn kamer' heeft opgehangen.

Voordat coureurs de stap naar de Formule 1 kunnen wagen, moeten ze een superlicentie in het bezit krijgen. Daarvoor moet een coureur minimaal 18 jaar oud zijn en in andere autosportkampioenschappen minimaal 40 superlicentiepunten verzameld hebben. Schumacher bereikte de 40 punten door vorig jaar kampioen te worden in de Formule 3 en daarmee kwam hij in aanmerking voor een superlicentie.

Er bestonden vraagtekens over of Schumacher die superlicentie al had: tijdens de in-season test in Bahrein reed hij in een Ferrari met rode lichten aan de achterkant (voor coureurs met superlicentie), maar in een Alfa Romeo met groene lichten (voor coureurs zonder superlicentie). Na een vraag van GPToday.net vertelde Schumacher dat hij die superlicentie al in het bezit heeft.

“Ik heb mijn superlicentie al. Daar heeft nooit verwarring over bestaan, maar er was wel verwarring over het systeem met de lichten op de auto. Ik zag het achteraf pas, want in de spiegels kan ik het natuurlijk niet zien, maar op de Ferrari waren er gewoon rode lichten te zien. Ik heb mijn superlicentie dus, en die hangt ingelijst in mijn kamer.”

Langer verblijf in Formule 2 'logisch'

Eerder vandaag werd bevestigd dat Schumacher ook in 2020 bij Prema Racing uitkomt in de Formule 2, waar hij gezelschap gaat krijgen van Formule 3-kampioen Robert Shwartzman. De keuze voor een langer verblijf was volgens de Duitser logisch, nadat er geen kansen kwamen in de Formule 1. “Als er een kans zou zijn, dan had ik die gegrepen. Die kans was er echter niet, dat is behoorlijk duidelijk."

"De volgende keuze was om in de Formule 2 te blijven. Dat was voor mij de meest logische en betrouwbare keuze die ik kon maken. De Formule 2 krijgt natuurlijk andere banden in 2020 en dat kan positief voor mij zijn, omdat de Formule 1 die wissel in 2021 krijgt. Als ik dan de sprong kan maken, dan heb ik een kleine voorsprong. Het is natuurlijk anders, maar in een juniorklasse gaat het me helpen om meer ervaring op te doen.”