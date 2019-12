Honda in 2021 ook motorleverancier van Red Bull Racing en Toro Rosso

Honda heeft bevestigd dat het Red Bull Racing en Toro Rosso in het seizoen 2021 zal blijven voorzien van motoren. De Japanse fabrikant kwam in 2018 bij Toro Rosso na een mislukte driejarige samenwerking met McLaren. Dit jaar sloot het zich aan bij Red Bull Racing en hebben samen dit seizoen samen drie overwinningen behaald, waarbij Max Verstappen alle drie de raceoverwinningen wist te scoren. Daarnaast wist Max Verstappen zowel in Hongarije als Brazilië de pole position te pakken.

Goed nieuws voor de F1

Dat Honda in de Formule 1 actief blijft is goed nieuws voor de koningsklasse. Door de slechte prestaties van Renault gaan er al langer geruchten dat de Franse fabrikant mogelijk uit de F1 wil stappen. Datzelfde werd gezegd over Honda, waarbij er een belangrijke meeting werd gehouden op de zondagavond na de Grand Prix van Oostenrijk.

Die Grand Prix werd dit jaar op historische wijze gewonnen door Max Verstappen, wat de eerste overwinning van dit seizoen betekende voor de Nederlander, maar belangrijker; de eerste overwinning van Honda sinds haar terugkeer.

Nieuwe reglementen in 2021

Vanaf 2021 zullen de reglementen veranderen waardoor de fabrikanten graag willen weten welke kant de Formule 1 opgaat. Die reglementen zijn zo goed als duidelijk en Honda moest een beslissing nemen. Die beslissing is nu genomen waardoor in 2021 ook Honda actief blijft.