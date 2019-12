Max Verstappen: "Ik ken de geruchten en speculatie, maar heeft geen invloed op mij"

Max Verstappen heeft zich door Sport Bild niet laten verleiden tot het uitspreken van een voorkeur voor Ferrari of Mercedes. Wel stelt hij zich bewust te zijn van de speculatie rond zijn toekomst.

Momenteel bezit Verstappen een contract bij Red Bull Racing dat eind 2020 afloopt. In eerste instantie was er sprake van dat de Nederlander een clausule in zijn contract zou hebben staan dat hij bij tegenvallende prestaties al na 2019 kon vertrekken bij het Oostenrijkse team, maar daar is inmiddels geen sprake meer van. Wel wordt er alweer het een en ander geschreven over waar Verstappen in 2021 zal rijden.

Sport Bild wist de Red Bull-coureur te strikken voor een interview en in de slotvraag wilde het medium iets te weten komen over een voorkeur voor Ferrari of Mercedes. Dat probeerden ze door hem te vragen of hij de muur in zijn woonkamer rood of zilver zou verven. Verstappen antwoordde daarop met 'blauw', omdat 'dit mijn lievelingskleur is'. Als hij toch gedwongen wordt om een keuze te maken, dan kiest hij zilver.

"Dat heeft niets met Mercedes of Ferrari te maken, zilver ziet er simpelweg beter uit op een muur dan rood. Ik weet van de geruchten en speculatie, maar dat heeft helemaal geen invloed op mij. Ik weet wat ik heb en uiteindelijk weet ik wat ik moet doen: ik moet zo snel mogelijk rijden. Dat is waar ik van geniet. Alles wat van buiten komt, stoort mij helemaal niet."

'Kan met Marko ook contract onderhandelen in sauna'

Zodra Verstappen en Red Bull besluiten met elkaar om tafel te gaan voor een nieuw contract, dan kan dat volgens de coureur ook in de sauna gedaan worden. "Ik ben al eens met Helmut Marko in dezelfde spa geweest. Dat zou dus geen probleem zijn. Met Helmut is het altijd prettig, je praat altijd veel over racen, maar ook over privézaken. Waarschijnlijk zou ik in de sauna ook contractbesprekingen met hem kunnen voeren."