Baja 1000-avontuur Jenson Button loopt uit op overnachting in woestijn

Het debuut van Jenson Button in de Baja 1000 is niet geworden wat de Brit ervan hoopte. Samen met zijn bijrijder strandde hij in de Mexicaanse woestijn, waar ze 17 uur op hulp moesten wachten.

Button nam afgelopen week voor het eerst deel aan de Baja 1000, een off-road race op het Mexicaanse schiereiland Baja California. In een opvallend truck met de kleuren van de Brawn GP waarmee hij in 2009 wereldkampioen werd in de Formule 1 liet de Brit zich navigeren door Terry Madden. Het avontuur liep voor de mannen echter niet af zoals gehoopt.

"We verlaten de Baja 1000 met een verhaal: niet een die we wilden, maar het blijft een geweldig Baja-verhaal", vertelde Button op Instagram. Hij vervolgde dat de start goed ging, maar dat vervolgens de problemen ontstonden. "Na 235 mijl hoorden Terry Madden en ik een hard geluid en we verloren de aandrijving. Het differentieel was kapot gegaan, wat vreemd was omdat de temperaturen goed waren en we goed op de truck hadden gelet."

Dat was echter niet het grootste probleem, zo benadrukt Button. "Het punt is dat we het meest afgelegen stuk vonden om kapot te gaan, wat inhoudt dat we de hele nacht en in totaal 17 uur onder de sterren doorgebracht hebben. De enige mensen die we zagen, waren andere coureurs die ons vroegen om hun smerige lichtbalken schoon te maken."

"Gevoed door energierepen en een vuurtje dat constant aangewakkerd moest worden, konden Terry en ik gewoon genieten van een moment van vredigheid door verhalen te vertellen die eindigden met 'het is Baja'," vervolgt Button. "Het is een levenservaring. Niet eentje die ik verwachtte, maar ik zal het ermee doen."