Michael Schumacher heeft een imposante erelijst in de Formule 1 opgebouwd, maar ook in de juniorklassen had hij succes: vandaag precies 29 jaar geleden won de Duitser in de Formule 3 de prestigieuze Grand Prix van Macau.

In zijn Formule 1-dagen bleef Schumacher niet zonder controverse en dat was bij zijn winst in Macau ook het geval. Uitkomend voor het Duitse WTS Racing streed de latere zevenvoudig wereldkampioen rondenlang met Mika Hakkinen om de leiding voor de race. Dat bleef zo tot en met de dertigste en laatste ronde van de race, waarbij Schumacher als leider aan de ronde begon met Hakkinen in de slipstream als nummer 2.

Op het rechte stuk richting Lisboa ging het helemaal mis voor Hakkinen. De Fin, die later in 1998 en 1999 Schumacher de baas was en wereldkampioen werd, wilde aan zijn concurrent voorbij gaan, maar de coureur van WTS verdedigde bijzonder fel. Daardoor moest Hakkinen uitwijken, die vervolgens haaks de vangrails in ging en zijn race zag eindigen. Schumacher kon met een gehavende achtervleugel verder en won uiteindelijk de race.

Naast Schumacher stonden er nog twee coureurs op het podium die later de Formule 1 zouden halen. Bizar genoeg reden ze alle drie ook voor Ferrari in het seizoen 1999: Eddie Irvine, die derde werd, was de vaste teamgenoot van Schumacher dat seizoen. Toen de Duitser zijn been brak, werd hij vervangen door Mika Salo, de nummer 2 in Macau in 1990. Ook Alex Zanardi (7de), Olivier Panis (12de), Heinz-Harald Frentzen, Olivier Beretta en Philippe Adams (allen uitgevallen) haalden ooit de Formule 1.