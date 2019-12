Symonds: "F1 wil laten zien dat er alternatieven voor elektrische aandrijving zijn"

De Formule 1 zal volgens Pat Symonds niet de Formule E achterna gaan en volledig elektrisch worden. De sport zal eraan werken de autoriteit te worden op het gebied van biobrandstoffen.

Als technisch hoofd van de Formule 1 heeft Symonds een rol gespeeld in de totstandkoming van de reglementen van 2021, maar hij speelde ook een rol in het plan van de Formule 1 om voor de toekomst in te zetten op duurzaamheid. Daarbij heeft de sport zich ten doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te worden. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de brandstoffen, die voor 100 procent biologisch moeten zijn over ruim tien jaar.

Momenteel moeten brandstoffen in de Formule 1 al voor 5,75 procent uit een biologische component bestaan. In 2021 gaat dat percentage naar 10 procent, waarna in de loop der jaren het percentage richting de honderd procent gelift gaat worden. Volgens Symonds is nog niet helemaal duidelijk hoe dat gaat gebeuren, maar duidelijk is dat er afstand gedaan gaat worden van de fossiele brandstoffen van nu.

"Het pad daar naartoe is niet helemaal helder op dit moment, maar in samenwerking met de FIA en met de hulp van de motorfabrikanten en brandstofleveranciers kijken we naar hoe we vooruit kunnen. Wat we niet kunnen blijven doen, is het uit de grond halen van deze brandstoffen. Op een of andere manier moeten we ze gaan synthetiseren en we willen graag dat de Formule 1 dit onderzoekt en hier hopelijk in leidt."

Volledig elektrisch geen optie voor Formule 1

Een andere optie is om volledig elektrisch te gaan rijden in de Formule 1. Symonds benadrukt echter dat het geen optie is om de Formule E achterna te gaan. "Wat we kunnen doen is de wereld laten zien dat er alternatieven zijn voor elektrische aandrijving en dat er alternatieven zijn voor het opslaan van elektriciteit in zware en, ik moet zeggen, 'vieze' batterijen."