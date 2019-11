Statistieken liegen niet, of gebeurt dat soms toch? Max Verstappen is het er in ieder geval niet mee eens dat hij pole position in Brazilië de boeken in gaat als de tweede van zijn carrière.

Na afloop van de kwalificatie op Interlagos meldde Verstappen zich bij de persconferentie, waar hij als snelste man uit Q3 plaats mocht nemen. Het was de derde keer in zijn carrière dat de Nederlander de snelste was in de kwalificatie, nadat hij dat eerder in Hongarije en Mexico was. Bij het laatstgenoemde weekend kreeg de Nederlander echter een gridstraf en daardoor schoof de pole voor de statistieken door naar Charles Leclerc.

Tijdens de persconferentie introduceerde de gespreksleider Verstappen als tweevoudig polesitter, maar daar kon de coureur van Red Bull Racing zich absoluut niet in vinden. In woord en gebaar maakte hij dat ook duidelijk. "Je zei twee, maar ik heb er drie. Voor mezelf is dit mijn derde pole position", begon Verstappen zijn verhaal.