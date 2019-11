Sebastian Vettel: "Verdenkingen stoppen als Ferrari in Brazilië wint"

De verrichtingen van Ferrari in Brazilië liggen onder een vergrootglas. Sebastian Vettel denkt dat de verdachtmakingen van de concurrentie stoppen zodra Ferrari op Interlagos een succesvol weekend beleeft.

Ferrari had het in de Verenigde Staten lastig. Het tempo was er niet en dat kwam in het weekend nadat er een technische richtlijn van de FIA uitgevaardigd werd. Max Verstappen verklaarde toen dat dit het gevolg was van dat Ferrari moest stoppen met vals spelen. In de aanloop naar Brazilië was er wederom een technical directive van de FIA, deze keer om te verbieden dat er brandbare vloeistoffen uit de intercooler en het ERS-systeem in de motor verbrand worden.

De data van de vrijdag in Sao Paulo indiceerden dat Ferrari op de rechte stukken weer een significant voordeel ten opzichte van Mercedes en Red Bull. Helmut Marko vermoedde dat dit kwam omdat het team de motoren met vol vermogen liet rijden. De Scuderia eindigde de vrijdag bovenaan de klassementen op een dag waar door het wisselvallige weer weinig uit opgemaakt kan worden.

Vettel verklaarde dat Ferrari er niet op uit is om de criticasters de mond te snoeren, maar dat zou wél een prettig 'neveneffect' zijn als de Scuderia dit weekend wint. "Ik heb niemand die ik de mond wil snoeren, maar het helpt wel. We willen hier winnen. Als we eerste en tweede worden, dan zal dat een verstommend effect hebben. Misschien is het een prettig neveneffect, maar ons doel is niet om mensen stil te krijgen. Ons doel is om te winnen."

Vettel staat niet stil bij 100 races voor Ferrari

Dit weekend start Vettel in zijn 100ste race voor Ferrari, het team waar hij zich in 2015 bij voegde. Dat doet de viervoudig wereldkampioen weinig: hij vindt de eerste race van 2020 belangrijker. "Het klinkt als een hoop races qua aantal, en hopelijk wordt het een goede. Ik kijk echter meer uit naar de races dit jaar. We zullen proberen te doen wat we kunnen en ons focussen op volgend jaar, dus ik denk dat race 102 veel belangrijker wordt."