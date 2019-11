Marko vermoedt vol vermogen voor Ferrari: "Anders denkt iedereen dat ze vals spelen"

Helmut Marko heeft wel een verklaring waarom Ferrari er zo goed voor stond op de rechte stukken in Brazilië. De Scuderia heeft volgens hem de motor vol opengezet tijdens de tweede vrije training.

Ferrari eindigde de vrijdag op de eerste twee posities. Sebastian Vettel noteerde de snelste tijd, terwijl teamgenoot Charles Leclerc slechts 21 duizendsten trager was dan de viervoudig wereldkampioen. De voorsprong op de nummer 3 van de ranglijst, Max Verstappen, was met een tiende echter niet groot te noemen. Wat ook opviel op Interlagos was dat Ferrari haar voordeel qua topsnelheid weer gevonden had.

Tijdens de tweede vrije training wonnen de Ferrari's op de rechte stukken zo'n zeven tienden van een seconde op de Red Bulls, terwijl de Mercedessen nog een tiende meer verloren. Een groot deel van die tijd verloren Vettel en Leclerc weer in de bochten, wat volgens Mercedes een teken is dat de Scuderia dit weekend met minder downforce rijdt.

Tegenover Auto, Motor und Sport beweert Marko echter dat Ferrari in de tweede vrije training op vol vermogen gereden heeft, om verdenkingen van valsspelerij uit de weg te ruimen. "Als ik Ferrari was, zou ik alles op alles zetten om bij de anderen weg te rijden op de rechte stukken. Anders gelooft iedereen dat ze trucs toepassen. Het wordt interessant om te zien wat het op zaterdag zal zijn."